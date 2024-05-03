На «Старконе» расскажут про квантовый космос и новую таблицу Менделеева

На фестивале косплея, кино, фантастики и компьютерных игр в «Севкабель Порту» будет много всего, но еще и научно-популярные лекции. 12+
В 2023 году Нобелевскую премию по химии дали «за открытие и синтез квантовых точек». Как пояснял Нобелевский комитет, удалось создать частицы такие маленькие, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Наночастицы одного и того же вещества могут светиться разными цветами, в зависимости от размера. Это много где нужно, от мониторов компьютера до медицинской диагностики. В числе трех ученых наградили и нашего бывшего соотечественника Алексея Екимова, который трудился над технологией еще в 1980-х в ленинградском Оптическом институте. Интересно, что эффект вроде как добавляет «третье измерение» в таблицу Менделеева: чтобы узнать свойства соединения, уже недостаточно знать, из каких веществ оно состоит. Нужно учитывать и то, какого размера частицы этих компонентов.
Объекты в квантовом мире ведут себя изумительным образом, однако это наше будущее, в том числе «космическое». Квантовые компьютеры будут использоваться для решения задач, связанных с космосом; данные на космических судах будут передаваться с помощью квантовой связи; квантовые датчики будут измерять параметры в космическом пространстве. А какие похожие технологии есть уже сейчас и какие причуды квантовой механики пока не дают активнее осваивать космос?
Идем в «Севкабель Порт» (В. О., Кожевенная линия, д. 40). 4 мая в 18:00 слушаем лекцию «Новая таблица Менделеева», 5 мая в 13:00 — лекцию «Star Trek: Квантовые технологии». Подробности на странице «Старкона» во «ВКонтакте».
Александра Шеромова