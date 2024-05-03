На «Старконе» расскажут про квантовый космос и новую таблицу Менделеева

В 2023 году Нобелевскую премию по химии дали «за открытие и синтез квантовых точек». Как пояснял Нобелевский комитет, удалось создать частицы такие маленькие, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Наночастицы одного и того же вещества могут светиться разными цветами, в зависимости от размера. Это много где нужно, от мониторов компьютера до медицинской диагностики. В числе трех ученых наградили и нашего бывшего соотечественника Алексея Екимова, который трудился над технологией еще в 1980-х в ленинградском Оптическом институте. Интересно, что эффект вроде как добавляет «третье измерение» в таблицу Менделеева: чтобы узнать свойства соединения, уже недостаточно знать, из каких веществ оно состоит. Нужно учитывать и то, какого размера частицы этих компонентов.

