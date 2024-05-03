ФОМ: Владимиру Путину доверяют 83% россиян

Уровень доверия жителей России к президенту страны Владимиру Путину вырос на 4 процентных пункта и составляет 83 процента. Об этом 3 мая сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).



Согласно опросу, проведенному среди 1,5 тысяч россиян в период с 26 по 28 апреля, еще на 3 процентных пункта выросло число тех, кто уверен, что президент хорошо выполняет работу на своем посту. Их число также составляет 83 процента.

Растет и число тех, кто положительно оценивает работу правительства. Такую оценку кабмину дали 58% респондентов (плюс 3 процентных пункта). Работу Михаила Мишустина, главы кабинета министров, положительно оценивают 60% респондентов, что больше на 5 процентных пунктов.