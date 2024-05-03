ФОМ: Владимиру Путину доверяют 83% россиян

Уровень доверия жителей России к президенту страны Владимиру Путину вырос на 4 процентных пункта и составляет 83 процента. Об этом 3 мая сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно опросу, проведенному среди 1,5 тысяч россиян в период с 26 по 28 апреля, еще на 3 процентных пункта выросло число тех, кто уверен, что президент хорошо выполняет работу на своем посту. Их число также составляет 83 процента.
Растет и число тех, кто положительно оценивает работу правительства. Такую оценку кабмину дали 58% респондентов (плюс 3 процентных пункта). Работу Михаила Мишустина, главы кабинета министров, положительно оценивают 60% респондентов, что больше на 5 процентных пунктов.
Что касается политических партий, то уровень поддержки «Единой России» вырос на 4 п.п. и составил 50%, КПРФ — снизился на 1 п.п. до 7 процентов. Поддержка ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» не изменилась и составляет 8, 3 и 4 процента соответственно.