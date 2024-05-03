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    Годовалой девочке из Петербурга едва не откусил палец новгородский кролик

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    3 комментария

    Отдых в соседнем регионе завершился обращением в больницу для семьи петербуржцев. Все из-за кролика, который решил схватить за палец годовалую девочку.

    Как рассказали «Фонтанке» в Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете 3 мая, ребенка доставили к ним накануне после посещения контактного зоопарка в Великом Новгороде. В заведении девочку возрастом год и два месяца укусил кролик. В результате малышка получила открытый перелом дистальной фаланги указательного пальца правой кисти.

    Ребенка поместили во второе хирургическое отделение. В вузе родителям напомнили, что дети часто страдают от животных из контактных зоопарков, чужих собак и собственных домашних животных.

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    Комментарии 3

    Zet03 Мая 2024 в 10:28
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