Минторговли Турции подтвердило, что с Израилем полностью прекращен товарооборот

Полное прекращение товарооборота с Израилем подтвердило Министерство торговли Турции. Об этом 2 мая сообщает Reuters. В министерстве отметили, что данное решение будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена бесперебойная поставка гуманитарной помощи в сектор Газа.



Согласно данным турецкого статистического института, которые приводит Bloomberg, в 2023 году товарооборот между Турцией и Израилем составил $ 6,8 миллиарда. Около 76% из этой суммы составил турецкий экспорт.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не развивает с Израилем торговые отношения.

