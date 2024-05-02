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    Минторговли Турции подтвердило, что с Израилем полностью прекращен товарооборот

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    Полное прекращение товарооборота с Израилем подтвердило Министерство торговли Турции. Об этом 2 мая сообщает Reuters. В министерстве отметили, что данное решение будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена бесперебойная поставка гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Согласно данным турецкого статистического института, которые приводит Bloomberg, в 2023 году товарооборот между Турцией и Израилем составил $ 6,8 миллиарда. Около 76% из этой суммы составил турецкий экспорт.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не развивает с Израилем торговые отношения.

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