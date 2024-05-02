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    Третья по силе с начала года. На Землю обрушилась мощная магнитная буря

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    В атмосфере Земли происходит мощная магнитная буря уровня G3, которая стала третьей по силе с начала года. Об этом 2 мая сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

    Зона полярных сияний сформирована почти над всей территорией России, при этом на широтах выше 65 градусов оно будет происходить с вероятностью до 90 процентов. Высока вероятность, что сияние смогут наблюдать жители Москвы.

    Причины события по-прежнему не полностью понятны, добавили в лаборатории. По оценке ученых, слабый выброс солнечной массы с западного края Солнца, который произошел 29 апреля, не должен был привести к такому событию.

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