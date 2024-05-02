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    «Настоящий панк». Мужчина справил нужду посреди Невского проспекта

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    42 комментария

    В объектив автомобилиста попал неизвестный, который решил справить нужду посреди Невского проспекта в Петербурге вечером 2 мая. Видеозаписью с «Фонтанкой» поделился читатель.

    читательница «Фонтанки»

    По словам автора ролика, всё случилось в половину десятого вечера. Не стесняясь прохожих, мужчина сделал свои дела прямо на пешеходном переходе возле станции метро «Невский проспект». Комментируя его поступок, сам автор видео называет мужчину «настоящим панком». При этом прохожих, судя по всему, мало волнуют действия незнакомца.

    В конце видео хулиган уходит с проезжей части. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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