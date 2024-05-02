Всех спас Ерохин. «Зенит» в кризисе едва не проиграл третий матч подряд

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Поделиться Поделиться





Вничью завершился для «Зенита» 2 мая первый матч финала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как петербуржцы почти чудом спаслись в провальной игре.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в последнее время сам не свой, а вместе с ним и вся команда. Даже со скидкой на трудный график и приоритет чемпионата над Кубком такого необычного состава, в котором петербуржцы вышли на игру, мало кто ожидал.



Против ЦСКА в Москве на поле вышли Денис Адамов, Нуралы Алип, Родригао, Вильмар Барриос (капитан команды), Вендел, Ильзат Ахметов, Дмитрий Васильев, Артур, Педро, Густаво Мантуан, Иван Сергеев. То есть в стартовом составе было всего два номинальных защитника и сразу несколько игроков, которым явно дали шанс. Но никто им не воспользовался.



«Зенит» сразу начал плохо. Первый явный момент пропустили на шестой минуте, когда мяч после углового в исполнении ЦСКА потенциально опасно опускался на ногу Игорю Дивееву, но защитник махнул вхолостую.



А уже на 18-й ЦСКА забил первый гол. Бывший футболист «Тосно» и «Зенита» Антон Заболотный завис у линии штрафной и скинул на Федора Чалова, тот проскочил к вратарской и точно пробил в нижний угол. Однако главный судья встречи Сергей Карасев после консультации с видеоарбитром отменил взятие ворот из-за офсайда.

Ни один из этих звоночков никак не взбодрил команду Сергея Семака. Зенитовские нападающие почти ничего не могли придумать. Армейцы продолжали угрожать воротам Адамова, а у «Зенита» совсем ничего не клеилось.

На старте второго тайма произошел один из самых спорных эпизодов в матче: Мойзес в борьбе с Сергеевым, по мнению зенитовцев, сыграл рукой у входа в штрафную, ВАР позвал судью Карасева к монитору, но тот нарушения не увидел.

Тут же случился первый качественный подход петербуржцев к воротам. Мантуан смещался к центру от угла штрафной и опасно ударил с левой ноги, но мяч врезался в перекладину.

И следом ЦСКА всё-таки вышел вперед. После подачи со стандарта у ворот Адамова образовалась неразбериха. Расторопнее всех сыграл Заболотный, протолкнув мяч между Барриосом и Алипом в ворота. Армейцы вышли вперед 1:0.



И только пропущенный мяч заставил «Зенит» задвигаться. Появились моменты. Сначала Вендел получил передачу неподалеку от штрафной и неплохо пробил с правой ноги, но мяч разминулся с верхним углом ворот. Спустя несколько минут Педро зарядил от линии штрафной и мяч попал в основание штанги.

Пошли первые замены. Александр Коваленко вышел вместо Ахметова, Клаудиньо — Вендела. Немного погодя Александр Ерохин заменил Сергеева, а Изидор — Педро. Время медленно истекало, но, казалось, что толку от замен не было. От игры петербуржцев сквозило безысходностью. Не получалось вообще ничего. Скрасил совсем печальные мысли спасительный гол Ерохина головой после углового на 84-й минуте.

Но дальше всё вернулось к изначальным настройкам. ЦСКА едва не задавил «Зенит» на последних минутах, буквально прижав гостей к воротам Адамова. Армейцы словно чувствовали, что этот «Зенит» можно побеждать, и сделали для этого всё, но их порыв остановил финальный свисток, который зафиксировал комфортный для команды Сергея Семака счет 1:1.

На публике главный тренер «Зенита», которому недавно обещали новый контракт с клубом до 2030 года, сохранял лицо.



«Ничья есть ничья. Что касается самой игры, могли победить, если бы были более удачливыми. Была пара неплохих дальних ударов. Перекладина и штанга сыграли сегодня за армейцев. Проиграли им один стандарт, затолкали мяч… Мы также забили со стандарта. Боевая ничья, кубковый матч с небольшим количеством голевых моментов. Всё будет решаться в следующем матче», — сказал Семак.



Ответная игра с ЦСКА в Кубке пройдет 15 мая. Но перед этим «Зенит» сыграет в чемпионате с «Факелом» 6 мая и снова с ЦСКА 11 мая.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

