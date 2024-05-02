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    Выстрелы напугали жителей деревни Ленобласти. Целью стрелка оказался не человек

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    Звуки стрельбы у соседей озадачили жителя деревни Лезье в Кировском районе Ленобласти. Выяснилось, что среди пострадавших — лишь яблоня.

    Как стало известно «Фонтанке» в четверг, 2 мая, сообщение о стрельбе в полицию поступило накануне днем. Житель деревни показал прибывшим правоохранителям, с какого участка доносились выстрелы. По предварительным данным, жительница деревни пояснила, что ее 49-летний сожитель несколько раз выстрелил из обреза охотничьего ружья по яблоне. В ходе осмотра участка в пристройке правоохранители нашли ружье, о котором говорила женщина, и патроны.

    Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или хранении основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ). Со стрелка взято обязательство о явке.

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