В цирке на Фонтанке прошёл День донора

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке 2 мая прошёл День донора. В акции приняли участие не только артисты и сотрудники цирка, но и их семьи.
Мероприятие было организовано городской станцией переливания крови и фондом «Центр развития донорства костного мозга» — это проект петербургского благотворительного фонда «свет.дети», оказывающего поддержку онкобольным детям. Под медицинский кабинет отвели выставочный зал цирка, где принимали профессиональные врачи.
Кстати, чтобы сдать кровь в таком необычном месте, приехали также доноры из разных районов города. После процедуры у них появилась возможность пообщаться с артистами и пройтись с экскурсией по Музею циркового искусства. А волонтёры фонда «Центр донорства костного мозга» в свою очередь рассказали всем желающим о донорстве костного мозга, помогли зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» новым донорам и вступить в федеральный регистр.
«На сегодняшний день в России доноров значительно меньше, например, чем было в том же Советском Союзе. Потому что очень мало пропаганды, очень мало информации о донорстве. Из-за недостатка информации о донорстве возникают слухи в отношении донорства. Многие до сих пор думают, что чтобы стать донором костного мозга, необходимо сделать инъекцию в позвоночник. А это не так. Мы рады, что администрация цирка откликнулась на донорскую акцию. Цирк — это демонстрация возможностей человека. Сегодня артисты продемонстрировали возможность сдать кровь и помочь тем, кто в этом нуждается», — сказала Любовь Белозерова, директор фонда «Центр развития донорства костного мозга».
Узнать подробнее о донорстве костного мозга можно на сайте фонда ЦРДКМ.РФ.