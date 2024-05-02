В цирке на Фонтанке прошёл День донора

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке 2 мая прошёл День донора. В акции приняли участие не только артисты и сотрудники цирка, но и их семьи.



Мероприятие было организовано городской станцией переливания крови и фондом «Центр развития донорства костного мозга» — это проект петербургского благотворительного фонда «свет.дети», оказывающего поддержку онкобольным детям. Под медицинский кабинет отвели выставочный зал цирка, где принимали профессиональные врачи.