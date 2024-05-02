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    В Петербурге появится День героической защиты острова Сухо

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    В Петербурге 22 октября сделают Днем героической защиты острова Сухо. Законопроект 2 мая был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

    Для утверждения 22 октября официальным Днем героической защиты острова Сухо необходимо внести изменения в городской закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге. Остров находится в Ладожском озере, в 1942 году там была разгромлена немецкая флотилия.

    На рассмотрение Заксобрания города проект будет представлен после прохождения экспертизы.

    Для срыва массовой эвакуации, которая началась с 1942 года в Ленинграде, немецкое командование летом того же года создало на Ладожском озере специальную озерную флотилию. В ее задачи входило уничтожение Ладожской военной флотилии, портов ее базирования и стратегических наземных объектов, в частности маяка и артиллерийской батареи на острове Сухо. 22 октября 1942 года части Красной армии сразились с немецким десантом на самом острове Сухо, а корабли Ладожской военной флотилии разгромили немецкую флотилию вблизи него. В это же время шли воздушные бои советской авиации с группировкой немецких самолетов, сопровождавших десантную флотилию.

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