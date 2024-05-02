Главное — правильно хранить. Сколько дней вареные яйца остаются свежими

Уже купили яйца к Пасхе? Помните: с их количеством важно не переборщить. Этот продукт нельзя долго хранить в холодильнике. Коллеги из Psychologies и MyDecor рассказывают, как оригинально украсить яйца и сколько дней их можно будет есть после праздника.
Сколько дней можно хранить вареные яйца
Если вы сварили больше яиц, чем можете съесть за раз, уберите их в холодильник. Ни в коем случае не снимайте скорлупу: она защищает яйцо от бактерий и не позволяет ему впитывать запахи других продуктов.
Не стоит держать этот продукт на дверце. Для сохранения свежести нужен постоянный холод, так что лучше выбирайте нижние полки. И обязательно используйте специальные пластиковые контейнеры.
«Окрашенные пасхальные яйца необходимо хранить как обычные, сваренные вкрутую: от одного до двух дней в пасхальной корзинке, если температура не выше 20 °C, а в холодильнике — 1–2 недели», — объяснили в Роскачестве.
В сыром виде некоторые виды яиц хранятся дольше:
- диетические — до 7 суток;
- столовые — от 8 до 25 дней;
- мытые — не более 12 дней.
Как оригинально украсить яйца к Пасхе
Наклейки или временные татуировки
Оригинальный способ украсить пасхальные яйца — наклейки или временные татуировки. Выберите подходящие по теме рисунки и нанесите их на уже сваренные яйца. К этому увлекательному делу можно привлечь детей.
Трафареты из растений
Сухоцветы или зеленые листья могут стать стильным пасхальным декором. Обвяжите их ниткой вокруг яйца и заверните в марлю или тонкую ткань. После этого сварите в луковой шелухе или свекольном соке. Так у вас получится контрастный растительный узор.
Ручная роспись
Один из старых, но надежных способов создания пасхального декора — ручная роспись. Этим методом можно украсить как куриные яйца, так и декоративные — из дерева, пенопласта или керамики. Если выбираете съедобные, отварите их и хорошо остудите перед покраской. Иначе рисунок размажется.
Советуем не слишком увлекаться золотом, а использовать нежные пастельные оттенки. Особенно хорошо смотрятся цветочные и растительные рисунки.
Пряжа
Простой, но эффектный способ украсить вареные или декоративные яйца — обмотать их однотонной или цветной пряжей в стиле бохо. Вам понадобятся лишь нитки и клей.
Бонус: как приготовить подставки для яиц из шоколада
Шоколадное гнездо — замечательное украшение для пасхального стола, которое легко приготовить вместе с детьми! Предлагаем простой рецепт шведского стилиста и блогера Йоханны Крайер.
Вам понадобятся:
- 250 г темного шоколада,
- 80 г кукурузных хлопьев,
- 50 г сливочного масла,
- 2 столовые ложки жидкого меда.
Мелко накрошите шоколад и растопите его на водяной бане. Добавьте сливочное масло и мед, перемешайте до получения однородной консистенции. Вылейте шоколадную смесь в кукурузные хлопья и мешайте до тех пор, пока не получите однородную массу.
Теперь заполните шоколадной массой бумажные формы для кексов. После этого возьмите вареные яйца (например, перепелиные), положите их в «гнездо» и надежно зафиксируйте в шоколаде.
Поставьте в холодильник на час, чтобы десерт застыл, и подавайте на стол.