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    Главное — правильно хранить. Сколько дней вареные яйца остаются свежими

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    Фото: Vladimir Kokorin / iStock
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    Уже купили яйца к Пасхе? Помните: с их количеством важно не переборщить. Этот продукт нельзя долго хранить в холодильнике. Коллеги из Psychologies и MyDecor рассказывают, как оригинально украсить яйца и сколько дней их можно будет есть после праздника.

    Сколько дней можно хранить вареные яйца

    Если вы сварили больше яиц, чем можете съесть за раз, уберите их в холодильник. Ни в коем случае не снимайте скорлупу: она защищает яйцо от бактерий и не позволяет ему впитывать запахи других продуктов.

    Не стоит держать этот продукт на дверце. Для сохранения свежести нужен постоянный холод, так что лучше выбирайте нижние полки. И обязательно используйте специальные пластиковые контейнеры.

    «Окрашенные пасхальные яйца необходимо хранить как обычные, сваренные вкрутую: от одного до двух дней в пасхальной корзинке, если температура не выше 20 °C, а в холодильнике — 1–2 недели», — объяснили в Роскачестве.

    В сыром виде некоторые виды яиц хранятся дольше:

    • диетические — до 7 суток;
    • столовые — от 8 до 25 дней;
    • мытые — не более 12 дней.

    Как оригинально украсить яйца к Пасхе

    Наклейки или временные татуировки

    Оригинальный способ украсить пасхальные яйца — наклейки или временные татуировки. Выберите подходящие по теме рисунки и нанесите их на уже сваренные яйца. К этому увлекательному делу можно привлечь детей.

    Трафареты из растений

    Фото: Kristyna Sindelkova / iStock
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    Сухоцветы или зеленые листья могут стать стильным пасхальным декором. Обвяжите их ниткой вокруг яйца и заверните в марлю или тонкую ткань. После этого сварите в луковой шелухе или свекольном соке. Так у вас получится контрастный растительный узор.

    Ручная роспись

    Фото: Deagreez / iStock
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    Один из старых, но надежных способов создания пасхального декора — ручная роспись. Этим методом можно украсить как куриные яйца, так и декоративные — из дерева, пенопласта или керамики. Если выбираете съедобные, отварите их и хорошо остудите перед покраской. Иначе рисунок размажется.

    Советуем не слишком увлекаться золотом, а использовать нежные пастельные оттенки. Особенно хорошо смотрятся цветочные и растительные рисунки.

    Пряжа

    Фото: Komorebi / iStock
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    Простой, но эффектный способ украсить вареные или декоративные яйца — обмотать их однотонной или цветной пряжей в стиле бохо. Вам понадобятся лишь нитки и клей.

    Бонус: как приготовить подставки для яиц из шоколада

    Шоколадное гнездо — замечательное украшение для пасхального стола, которое легко приготовить вместе с детьми! Предлагаем простой рецепт шведского стилиста и блогера Йоханны Крайер.

    Вам понадобятся:

    • 250 г темного шоколада,
    • 80 г кукурузных хлопьев,
    • 50 г сливочного масла,
    • 2 столовые ложки жидкого меда.

    Мелко накрошите шоколад и растопите его на водяной бане. Добавьте сливочное масло и мед, перемешайте до получения однородной консистенции. Вылейте шоколадную смесь в кукурузные хлопья и мешайте до тех пор, пока не получите однородную массу.

    Теперь заполните шоколадной массой бумажные формы для кексов. После этого возьмите вареные яйца (например, перепелиные), положите их в «гнездо» и надежно зафиксируйте в шоколаде.

    Поставьте в холодильник на час, чтобы десерт застыл, и подавайте на стол.

    Фото: Vladimir Kokorin / iStock
    Фото: Kristyna Sindelkova / iStock
    Фото: Deagreez / iStock
    Фото: Komorebi / iStock

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