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    Финляндия присоединяется к программе партнерства Национальной гвардии США

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    Силы обороны Финляндии присоединятся к программе партнерства Национальной гвардии США. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

    В четверг днем министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и губернатор Вирджинии Гленн Янгкин подписали документ о намерениях по присоединению Финляндии к программе партнерства Нацгвардии США. В министерстве полагают, что программа откроет возможности между различными секторами и поможет в развитии компетенций. Уточняется, что сотрудничество будет проходить по линии армии, авиации и киберсектора.

    Национальная гвардия в Соединенных Штатах — это войска под командованием губернаторов штатов, которые используются на региональном уровне для спасательных, эвакуационных и защитных миссий. Программа государственного партнерства была запущена в 1993 году, на данный момент в ней участвуют около 100 стран-партнеров Европы, Южной Америки, Африки и Азии.

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