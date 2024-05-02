Финляндия присоединяется к программе партнерства Национальной гвардии США

Силы обороны Финляндии присоединятся к программе партнерства Национальной гвардии США. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба военного ведомства республики.
В четверг днем министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и губернатор Вирджинии Гленн Янгкин подписали документ о намерениях по присоединению Финляндии к программе партнерства Нацгвардии США. В министерстве полагают, что программа откроет возможности между различными секторами и поможет в развитии компетенций. Уточняется, что сотрудничество будет проходить по линии армии, авиации и киберсектора.
Национальная гвардия в Соединенных Штатах — это войска под командованием губернаторов штатов, которые используются на региональном уровне для спасательных, эвакуационных и защитных миссий. Программа государственного партнерства была запущена в 1993 году, на данный момент в ней участвуют около 100 стран-партнеров Европы, Южной Америки, Африки и Азии.