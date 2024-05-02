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    У петербургского спикера появился новый советник — политтехнолог, экс-вице-губернатор Псковской области

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    Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин назначен советником спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского. Эту информацию в четверг, 2 мая, «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе городского парламента.

    «Александр Викторович Серавин приступил к работе в качестве советника председателя. Главный вопрос, которым он будет заниматься, — взаимодействие Законодательного собрания Петербурга с законодательными органами регионов», — сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь городского парламента Наталья Жохова.

    Александр Серавин в конце апреля уволился с поста вице-губернатора по внутренней политике в Псковской области. В этой роли он там курировал реформу муниципалитетов, утверждают местные СМИ. В Петербурге Серавин работал политтехнологом на нескольких кампаниях. Например, он был главным политтехнологом петербургского штаба по выборам Владимира Путина в 2018 году, в 2019-м — одним из основных политтехнологов в избирательной кампании Александра Беглова.

    По данным «Фонтанки», штаб под руководством Серавина уже начал готовиться к предстоящим осенью выборам губернатора и муниципальных депутатов.

    Фото: Портал государственных органов Псковской области

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