У петербургского спикера появился новый советник — политтехнолог, экс-вице-губернатор Псковской области

Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин назначен советником спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского. Эту информацию в четверг, 2 мая, «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе городского парламента.
«Александр Викторович Серавин приступил к работе в качестве советника председателя. Главный вопрос, которым он будет заниматься, — взаимодействие Законодательного собрания Петербурга с законодательными органами регионов», — сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь городского парламента Наталья Жохова.
Александр Серавин в конце апреля уволился с поста вице-губернатора по внутренней политике в Псковской области. В этой роли он там курировал реформу муниципалитетов, утверждают местные СМИ. В Петербурге Серавин работал политтехнологом на нескольких кампаниях. Например, он был главным политтехнологом петербургского штаба по выборам Владимира Путина в 2018 году, в 2019-м — одним из основных политтехнологов в избирательной кампании Александра Беглова.
По данным «Фонтанки», штаб под руководством Серавина уже начал готовиться к предстоящим осенью выборам губернатора и муниципальных депутатов.