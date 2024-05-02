Маньяк-расчленитель и кулинар-каннибал из Волгоградской области встретились в зоне СВО

Зажаривший сердце мигранта Дмитрий Малышев и маньяк-расчленитель Александр Масленников встретились и сделали совместное фото. Дорожки двух преступников из Волгоградской области пересеклись на спецоперации. Об этом 2 мая сообщает портал V1.ru.
Десять лет назад Малышев на пьяную голову расправился со своим знакомым, вырезал ему сердце и зажарил с овощами. Процесс он фиксировал на видеокамеру. В 2015 году он получил свои 25 лет лишения свободы за убийство двух человек, бандитизм, хищение, приготовление к убийству полицейских и так далее. Масленников был приговорен к 23 годам за изнасилование и убийство двух девушек. Жертвы были расчленены и закопаны в лесополосе. Оба мужчины не отсидели и половины срока, как началась специальная военная операция. Оба выразили желание ехать на фронт.
Малышев пояснил, что поехал во имя сохранения традиционных ценностей.
«Я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально», — объяснил Малышев корреспонденту.
В данный момент Малышев проходит лечение в госпитале. В ходе штурма он получил осколочные ранения.