Маньяк-расчленитель и кулинар-каннибал из Волгоградской области встретились в зоне СВО

Зажаривший сердце мигранта Дмитрий Малышев и маньяк-расчленитель Александр Масленников встретились и сделали совместное фото. Дорожки двух преступников из Волгоградской области пересеклись на спецоперации. Об этом 2 мая сообщает портал V1.ru.



Десять лет назад Малышев на пьяную голову расправился со своим знакомым, вырезал ему сердце и зажарил с овощами. Процесс он фиксировал на видеокамеру. В 2015 году он получил свои 25 лет лишения свободы за убийство двух человек, бандитизм, хищение, приготовление к убийству полицейских и так далее. Масленников был приговорен к 23 годам за изнасилование и убийство двух девушек. Жертвы были расчленены и закопаны в лесополосе. Оба мужчины не отсидели и половины срока, как началась специальная военная операция. Оба выразили желание ехать на фронт.

