В отношении блогера возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В Мурманске он пожаловался на обилие памятников погибшим воинам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу против ижевского блогера Константина Петрова, обвиняемого в реабилитации нацизма. Сообщение об этом появилось 2 мая на официальном сайте СК.

Автор блога «Миллиардер из Ижевска» ранее посетил Мурманск, где записал и выложил в социальных сетях видеоролик с призывом прекратить ставить памятники ветеранам. Как следует из пресс-релиза Следкома, этим он «оскорбил героев Великой Отечественной войны» и в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

