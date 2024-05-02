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    В Кремле отреагировали на заявления о возможном ударе по Крымскому мосту

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    В действиях Украины нет новых элементов, российские спецслужбы принимают соответствующие меры, заявил 2 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию в соцсетях фото Крымского моста вместе с изображением пуска ракеты. Его слова приводит РИА Новости.

    «Это же не новость... Здесь никаких новых элементов мы не видим, — заявил Дмитрий Песков, отметив, что Москва учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность в своей работе. — Наши специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры».

    Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс разместил в своем аккаунте в соцсети X пост с намеком на удар по Крымскому мосту — в нем был коллаж с фото моста и пуском ракеты. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Линкявичюс еще пожалеет «о всех подобных оплошностях». Затем украинский постпред при ООН Сергей Кислица опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год», куда вошел и «Керченский мост» с пустой картинкой.

    Ранее издание Guardian сообщало, что Украина может готовить новую атаку на Крымский мост.

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