Под Ростовом двух мужчин расчленили и сожгли из-за денег

В Ростовской области суд заключил под стражу двух 53-летних мужчин. Фигурантом вменяют жестокое убийство из-за денежного долга. Об этом 2 мая сообщает региональное управление СК.



Все началось с сообщения о пропаже двух жителей Волгодонска 1970 и 1977 года рождения, которые 22 апреля выехали на «Газели» с территории промышленной базы и бесследно исчезли. Следователь возбудил уголовное дело об убийстве. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что разыскиваемые действительно мертвы.



По подозрению в убийстве были задержаны двое жителей хутора Потапова. Они, по информации СК, назначили «стрелку» потерпевшим, а затем убили их и расчленили при помощи ножей и топора. Части тел фигуранты сожгли.

