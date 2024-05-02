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    Под Ростовом двух мужчин расчленили и сожгли из-за денег

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    В Ростовской области суд заключил под стражу двух 53-летних мужчин. Фигурантом вменяют жестокое убийство из-за денежного долга. Об этом 2 мая сообщает региональное управление СК.

    Все началось с сообщения о пропаже двух жителей Волгодонска 1970 и 1977 года рождения, которые 22 апреля выехали на «Газели» с территории промышленной базы и бесследно исчезли. Следователь возбудил уголовное дело об убийстве. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что разыскиваемые действительно мертвы.

    По подозрению в убийстве были задержаны двое жителей хутора Потапова. Они, по информации СК, назначили «стрелку» потерпевшим, а затем убили их и расчленили при помощи ножей и топора. Части тел фигуранты сожгли.

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