Зачем нам больница после Пасхи? На какие продукты нельзя налегать сразу по завершении поста

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Поделиться Поделиться





Примерно через неделю после окончания Великого поста у гастроэнтерологов наплыв пациентов. В этом году Пасха выпала еще и на майские выходные с традиционными шашлыками. «Фонтанка» разобралась, как разговляться и на какие продукты обратить особое внимание, чтобы потом не бежать к врачу.



В 2024 году Пасха, Воскресение Христово у православных выпала на 5 мая. Ей предшествовал самый длительный и строгий Великой пост, к окончанию которого обычно пекут куличи, делают творожные пасхи и красят яйца.



Традиционный пасхальный стол, как правило, содержит достаточно большое количество жиров. Кулич, по сути, это высококалорийный хлеб, в котором сочетаются три продукта, заметно повышающие гликемический индекс: мука высшего сорта или рафинированная, которая дает только энергию, и никаких витаминов группы В; сахар, причем в большом количестве; и масло. Заодно, если съесть много, часть точно уйдет в бока, так как организм просто не может усвоить такую калорийную пищу, рассказывает исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог Нурия Дианова.



Пасха в большинстве рецептов тоже делается из очень жирного творога, добавляются сливки, сметана, сахар — опять опасная смесь. Вместе кулич и пасха не сочетаются.



С третьим классическим угощением на Пасху, яйцами, таких проблем нет, кроме одной — чрезмерное потребление может привести к проблемам с ЖКТ. Что делать? Надо, как это ни странно, каждое блюдо есть отдельно, говорит гастроэнтеролог.



Примерное меню на Пасху Дианова рассказала, каким может быть примерное меню на Пасху, чтобы и на столе в этот день побывали все пасхальные блюда, и организм не оказался перегружен такой трапезой.

Завтрак. Яйца можно использовать как часть завтрака, добавить к ним овощей и качественный цельнозерновой хлеб.

Обед. Трапеза по принципу здоровой тарелки: четверть — углеводы, четверть — белок, остальное — овощи или фрукты. На «углеводной» четвертинке — кусочек кулича, причем, небольшой, от 50 до 100 грамм. На «белковую» можно положить кусочек сыра, он будет сочетаться со сладким, или 5% творог с несладким греческим йогуртом, посыпанным кокосовой стружкой и бананом. Если соседство с куличом не смущает, то в роли белка могут выступить мясо, птица или рыба.



Ужин. Творожная пасха — это высококалорийный глюкозно-жировой продукт, поэтому — не больше 100 граммов. В нее можно добавить только фрукты или овощи, если человек худеет. Или сделать смузи: 50 грамм любых замороженных ягод и банан вприкуску с полезным овсяным печеньем. «Если мы всего вдвое уменьшаем количество сахара от рецепта, который нашли, мы уже делаем большое добро для себя», — рассказывает Дианова.



Если немного модернизировать каждый рецепт, это не приведет к серьезному изменению вкуса, зато станет полезным компромиссом, который снизит нагрузку на организм. Например, указанное количество граммов пшеничной муки можно уменьшить вдвое — половину оставить для поднятия теста, половину заменить на нутовую или льняную (последняя считается российским суперфудом). Эти два вида муки — белковые, у них другой компонентный состав, поясняет врач. Поэтому в итоге кулич уже не будет вызывать такого большого всплеска подъёма глюкозы, и, соответственно, выброса инсулина.



В числе других возможных корректировок рецептов собеседница назвала уменьшение количества масла с помощью замены на мягкий творог. За счет этого снизится калорийность. Когда творог используется в качестве ингредиента, а не самостоятельного блюда, можно смело использовать обезжиренный, советует Дианова. Жиры в рецепте останутся в виде масла, яиц и орехов.



Гастроэнтеролог рекомендует выпекать маленькие куличи, порционные, по размеру напоминающие маффины. «Это идеальный размер для кулича, потому что мозг увидел целый маленький продукт, насладился, поставил галочку — съеден целый кулич. Он не оценивает размер, зато оценивает цельность», — объясняет врач.



Избыточная нагрузка на поджелудочную железу и на желчный пузырь грозит, в первую очередь обострением панкреатита, желчекаменной болезни или холециститом, а также печеночными коликами. Слишком много белков и отсутствие клетчатки на тарелке может привести к запору.



Киви, хрен — и не налегать «Если человек воцерковлённый и давно постится, он уже прекрасно знает, как ему выходить из поста, что надо и не надо есть. Если постился новичок, тогда надо знать, как он это делал. Предположим, что это классический пост с отказом от животной пищи, тогда [во время разговления] первое — это умеренность, умеренность и еще раз умеренность», — говорит врач-гастроэнтеролог городской больницы №38 им. Семашко Елена Шевченко.



Врач пояснила: если человек пошел на пасхальную службу, отстоял ее ночью и пришел домой в три — начале четвертого утра, то яйца, пасху и кулич можно съесть в очень небольших количествах и после такой трапезы отправиться спать. Накидываться на условные мясной салат, холодец и селедку под шубой категорически не стоит.



Если постящийся не ходит на ночную службу, а только на утреннюю пасхальную, разговляться следует с умеренностью и очень осторожным отношением к жирной пище: если на столе есть колбаса, мясо или рыба — они должны быть нежирными.



«Хороший помощник в данном случае к мясным и рыбным блюдам — хрен. Желательно, конечно, чтобы хрен был домашнего приготовления, потому что все те продукты, которые называются хреном и продаются в сетевых магазинах у дома, не соответствуют стандартам, которые должны бы быть у этого продукта, и не окажут нужной пользы, в отличие от домашнего», — советует врач.



На Руси хрен подавали, например, к поросенку или осетрине, и не просто потому что это вкусно. Жир расщепляется ферментами желчи. То есть чтобы организм переварил то количество жира, которое человек съест на Пасху, должен хорошо работать желчный пузырь. Если человек придерживался классического поста, то, кроме растительного масла, не ел другие жиры. В растительных напитках, которые продают как альтернативу коровьему молоку, в составе также гидрогенизированные растительные жиры.



«К сожалению, проблема желчевыводящих путей очень актуальна и в здоровом питании. В питании с ограничениями она еще более актуальна. Поэтому в качестве легкого желчегонного можно добавить домашний хрен, это лучшее средство, или чеснок», — рассказала Шевченко.



Перебор с жирной пищей может обернуться болями в верхних отделах живота, вздутием, тошнотой, рвотой и поносом. Так организм попытается избавиться от съеденного.



После переедания может произойти манифестация заболевания — когда человек впервые узнал о нем. Дианова рассказала, что в ее практике наплыв пациентов наблюдается после новогодних праздников, Пасхи, майских праздников и 12 июня. Больных с холециститом и желтыми глазами чаще всего видят уже скорая и хирурги.



«Выход из поста — это умеренный, поэтапный, плавный переход к другому качеству еды, к еде, которая содержит большое количество животного жира, насыщенных жиров, возможно. Поэтому и объёмы не должны быть большими. Главное — не переедать, не увеличивать количество порции», — напоминает Ильченко. Вроде бы очевидный, но важный совет: тщательно пережевывать пищу, чтобы создать ощущение комфорта для желудочно- кишечного тракта. Кроме того, не стоит увеличивать количество приемов пиши в день, достаточно 3–4.



Переход от поста к обычному рациону питания, скорее всего, происходит через праздничный пасхальный стол. Накидываться на еду не стоит: за время поста организм научился жить в других условиях — сниженного обмена веществ, также становится меньше и ферментативная активность. Переход к более активному приему пищи — серьезная нагрузка на весь желудочно-кишечный тракт, констатировала врач—диетолог, нутрициолог Галина Ильченко.



«Поэтому те ферменты, которые где-то находились в достаточно спокойном состоянии, сейчас должны начать очень активную работу. Возможно даже использовать некоторые ферментированные препараты. Если говорить о растительных ферментах, я рекомендую добавлять к источнику животного жира кусочек, как ни странно, киви», — посоветовала врач.



Кроме киви, помощниками по расщеплению продуктов животного происхождения станут бромелайн (фермент, наибольшее количество которого содержится в стеблях ананаса) или папайя. Кроме того, это могут быть так называемые «банкетные» таблетки типа фестала или мезима. Особенно при приеме богатой насыщенными жирами пищи это актуально для людей с заболеваниями, связанными с патологией ЖКТ.



Если жирная пища будет сочетаться с алкоголем, крепким кофе, большим объемом газированных напитков, соленьями и большим количеством маринадов, это ещё вдвое, а то и втрое усилит работу всех пищеварительных желёз. Желчь становится более густой, поэтому налегать на такие напитки и продукты не стоит, это только ухудшит пищеварение. Оптимальная альтернатива — простая вода. Либо минеральная вода, но с учетом ее градации. Столовую минералку можно пить в больших количествах, лечебно-столовую — в ограниченных, минеральные пьют курсом.



Овощи при приеме жирной пищи — лучшие друзья человека. За счет пищевых волокон они будут выполнять роль щетки, помогать переваривать и транспортировать съеденное по ЖКТ. Подойдут и кабачки, и цветная капуста, и томаты. Нет противопоказаний против фруктов. К бобовым Ильченко советует относиться очень аккуратно, так как бобы, горох, нут, маш, орехи — это продукты, которые будут утяжелять работу желудочно-кишечного тракта.



Шашлык на майские праздники. И снова киви

Если выезд на шашлык запланирован длительный, есть стоит так же, как и в обычной жизни — примерно каждые 3–4 часа. Диетолог советует не кусочничать, а сразу положить на тарелку разовый прием пищи, диаметр стандартной одноразовой посуды — 20 см — походит идеально. На одну четверть — 100–150 грамм мяса или рыбы, еще на одной — 50 грамм лаваша, печного картофеля или подсушенного на костре хлеба, а на оставшуюся половину загрузить овощи и зелень. Стопка крепкого или бокал красного сухого или белого вина, но Дианова подчеркивает: безопасной дозы алкоголя не существует.



Врач признала — на шашлыках люди в большинстве все равно переедают, поэтому вместо свиной шеи можно в качестве более легкой альтернативы запастись для мангала красной рыбой, домашним люля-кебабом, шашлыком из индейки или курицы. Для людей, имеющих проблемы с мочевой кислотой, мочекаменной болезнью или подагрой, подойдет вариант люля-кебаба из растительного фарша.



Киви — хороший помощник и в приготовлении шашлыка, говорит Галина Ильченко. Если замариновать мясо в киви на 1–2 часа — оно станет необыкновенно нежным, его будет легко переварить или усвоить. Наконец, кто-то из поваров рекомендует мариновать с добавлением газированной минеральной воды, она тоже позволяет подготовить шашлык к лучшему усвоению.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»