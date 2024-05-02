    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-з

    770мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.78eur98.03

    «Депрессия и когнитивное искажение»: психолог рассказал, с чем путают расстройство пищевого поведения

    Эвелина Гаевская объяснила, что ошибочно люди называют РПП

    238
    обсудить
    Нежелание есть врачи не считают расстройством пищевого поведения
    Нежелание есть врачи не считают расстройством пищевого поведенияФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Молодежь стала часто себе приписывать расстройство пищевого поведения (РПП). Чаще всего недуг присваивают себе те, кто что-то и где-то прочитал или увидел, но сразу поверил, даже не попытавшись разобраться в проблеме. А самое главное — не обратился к врачу, но гордо заявляет, что болен. Так, нежелание есть или терзание при длительном выборе продуктовой корзины — это совершенно не расстройство пищевого поведения. Хотя расслабляться рано. Симптомы могут означать депрессию или когнитивное искажение. Психолог Эвелина Гаевская рассказала, что есть что, а заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко сказал никого не слушать, а вкусно кушать. Подробности — в материале V1.RU.

    Ем, когда не могу стоять на ногах

    Читательница V1.RU поделилась своим опытом сёрчинга и как она выявила у себя расстройство пищевого поведения.

    Расстройство пищевого поведения (РПП) — это состояния, которые характеризуются тяжелыми, стойкими изменениями пищевого поведения. Они негативно влияют на психологическую, физическую, социальную сферы жизни человека.

    — Я подписана на огромное количество блогеров, психологов и инфлюенсеров. Почти у каждого из них есть проблемы со здоровьем или психикой, и они рассказывают об этом, — делится Альбина. — Моя подружка попала в модельное агентство и ее заставили похудеть. Она соблюдала калораж и ходила в спортзал. Потом бросила моделинг и стала рассказывать у себя на страничке про РПП. Хотя к психологу и врачам она не обращалась. Насмотревшись на нее в том числе, я стала у себя подозревать тоже, как мне казалось симптомы РПП. Например, я могу не есть до момента, когда у меня сил не будет встать, или, заходя в магазин, я не знаю, что выбрать поесть. Поговорив с психологом, я узнала, что у меня нет приспособленности к жизни. Я совсем недавно переехала от родителей. Дома я никогда не готовила, а ела, когда мама позовет к столу. Поэтому у меня было не РПП, а неумение готовить, покупать продукты и понимать, что я голодная.

    Студентка решила проблему при помощи походов в столовую. Она не стала учиться готовить, составлять список продуктов на неделю и графика приема пищи.

    — Мне предложил психолог сделать трекер питания, закупать продукты на неделю. У меня ничего не вышло, — пожимает плечами девушка. — Я решила, что мне удобнее есть готовую еду в универе. Зашла, перед парами поела, в обед хлебнула супчика, а вечером сходила в торговый центр поесть фастфуд. Идеально. Я перестала стоять около полок в магазине, не зная, что выбрать, ушли усталость и мысли о еде.

    Ремнем По Попе

    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Взрослые же люди считают, что детям и подросткам нечего делать, поэтому они придумывают себе разные болезни, недуги и ходят с ними к инфоцыганам.

    — Таких подрастающих девочек становится всё больше и больше, — возмущается скептик Николай, который считает всех шарлатанами. — Они читают всякий интернет и коучей и сами себя убеждают, что это страшное и жуткое РППП — Ремнем По Попе Побольше!

    Доцент кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ВолгГМУ Михаил Баканов считает, что РПП — это на самом деле болезнь, но совсем другая. А то, что у молодых людей отсутствует желание и привычка есть, это совершенно не расстройство.

    — Судя по жалобам, это человек, который всецело погрузился во всё, что связано с РПП в сочетании с тем, что и рядом с РПП не лежало. Я не смогу быть в этом полезным, — пожимает плечами психиатр.

    Психолог Эвелина Гаевская рекомендует перед тем, как диагностировать у себя РПП, исключить последовательно кучу факторов. Сначала узнайте — вдруг вы беременны? Даже если мальчик. Если нет, то проверьте — может, у вас нарушение метаболизма и метеоризм. В любом случае, при нарушении пищевых привычек нужно обращаться к гастроэнтерологу.

    — Если человек не хочет есть, даже при виде тарелки с едой, которую он раньше любил, то стоит обратиться к специалисту, — советует Эвелина Гаевская. — Отторжение еды, которая раньше нравилась, может быть вызвано изменением метаболизма. Резкое изменение вкусовых предпочтений характерно для беременных и может быть связано с заболеванием соматического или психического происхождения.

    Если у человека нет привычки есть, он не видит смысла в еде или не понимает, зачем тратить время на еду, то это не РПП. Но один из признаков депрессии или заболевания не психопатологического спектра. Но при одном и другом заболевании стоит обращаться к психотерапевту.

    — Возможно, это серьезная болезнь, на фоне которой происходит отказ от пищи, — объясняет Эвелина Гаевская. — Но если речь идет о «потере смысла», то есть основания предполагать наличие депрессии. Если же акцент на времени — «зачем тратить время на еду», возможно, речь идет о наличии у человека некой зависимости, из-за которой он тратит время своей жизни на что-то в ущерб питанию. В любом случае, отказ от пищи скрывает под собой отказ от получения энергии для жизни. По сути, это вариант суицидального поведения. И эта мотивация, разумеется, должна исследоваться и корректироваться в процессе психотерапии, — советует психолог.

    К психологу стоит обращаться, когда вы не знаете, что выбрать, стоя в магазине. В такой ситуации у человека проявляется противоречие действий и мотиваций, нелогичность и когнитивное искажение.

    — Это может говорить о хроническом стрессе, рассеянности внимания, наличии одновременно большого количества противоречивых задач, — говорит Эвелина Гаевская. — Здесь имеет смысл говорить о расстановке приоритетов, структурировании своего рабочего времени, о планировании и отдыхе. С такими запросами работают коучи или КПТ-терапевты. Но важный момент: причина попадания в ситуации хронического стресса, скорее всего, в психотравме, детских переживаниях и личном негативном опыте. С психотравмами эффективно работать в долгосрочной психотерапии.

    Ходят с туалетной бумагой

    Фото: Евгений Вдовин / V1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Нарушение пищевого поведения возникает в результате разных факторов: депрессия, стресс, перенос тяжелой болезни, неправильное питание, переедание или голодание. Разобраться в этом — это дело психолога или психиатра. Чаще всего с нарушением пищевого поведения сталкиваются подростки в возрасте 10–18 лет, в основном девушки.

    Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко предлагает обратить внимание родителей на факторы, которые помогут выявить нарушения пищевого поведения.

    • Теряется вес больше 15–20% от массы;
    • прекращается менструация на 3–4 месяца;
    • изменение отношения к пище;
    • повреждение пальцев, ногтей и повреждения от зубов на косточках пальцев. Это происходит при нарочном вызывании рвоты;
    • частые походы в туалет;
    • таблетки слабительного;
    • выпадение волос;
    • появление изжоги;
    • расстройства зубов.

    — Учителя могут заметить, что дети часто ходят в туалет или носят с собой рулоны туалетной бумаги. Некоторые не удерживаются и ходят в штаны, — говорит врач. — У детей появляются гиперактивные позывы, так как они пьют слабительные. Во всех случаях приходится брать и вести за руку к психологу или психиатру, потому что здесь, к сожалению, человек сам справиться не может.

    Среди психических заболеваний самое большое количество смертей, как ни странно, связано с анорексией, нередко сочетающейся с суицидами.
    терапевт Михаил Стаценко

    Терапевт-кардиолог видит лишь последствия нарушения пищевого поведения, а психологи могут предотвратить серьезные последствия.

    — Ко мне уже обращаются с проявлением железодефицитной анемии, — говорит Михаил Стаценко. — Возникает масса проблем, связанных с дефицитом микроэлементов и витаминов. Не хватает железа, значит будет слабость, одышка, бледность, ногти начнут крошиться и выпадать волосы. Мы уже видим последствия в виде анемии, желудочно-кишечного тракта, это, в свою очередь, приводит к колитам, язвам и болезням.

    Нежелание есть врачи не считают расстройством пищевого поведения
    Нежелание есть врачи не считают расстройством пищевого поведенияФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Фото: Евгений Вдовин / V1.RU

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close