Среда джаза с Давидом Голощекиным: Woody Herman And His Orchestra

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Запись оркестра под управлением американского джазового кларнетиста, саксофониста, композитора и бэнд-лидера Вуди Германа.
среда джаза
«Фонтанка.ру»
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Запись оркестра под управлением американского джазового кларнетиста, саксофониста, композитора и бэнд-лидера Вуди Германа.
«Фонтанка.ру»
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