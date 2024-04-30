На Украине объявлена воздушная тревога. СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Сразу в нескольких областях Украины вечером 30 апреля была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают РИА Новости.
Сигналы воздушной тревоги начали звучать с 22:00 в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей — вскоре после этого появились первые сообщения о взрывах в Одессе. РБК со ссылкой на украинские СМИ написал, что в Одессе видно зарево от пожара, появившееся сразу после взрыва, а глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей срочно проследовать в укрытия.
По предварительной информации, всего взрывов в Одессе было два, но воздушная тревога на данный момент еще не отменена.