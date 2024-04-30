В Финляндии приговорили к 6 годам хакера, который взломал сервис психотерапевтического центра и шантажировал пациентов

В Финляндии 30 апреля приговорили к шести годам и трём месяцам заключения 26-летнего хакера Алексантери Кивимяки. Суд признал его виновным в том, что он взломал информационную систему психотерапевтического центра, а потом шантажировал пациентов. Об этом сообщает финское издание Yle. От утечки данных пострадали 33 тысячи человек, через вымогательство прошли больше 21,3 тысячи.



«Уездный суд Западной Уусимаа вынес приговор по самому крупному делу в истории Финляндии с точки зрения количества жертв», — заявляет Yle.



О масштабной утечке данных пациентов психотерапевтического центра Vastaamo («Стойка регистрации») стало известно еще осенью 2020 года. Сведения о тех, кто не поддался шантажу и не заплатил деньги, были опубликованы в даркнете. Заявления в полицию с просьбой возбудить уголовное дело написали 24 тысячи пострадавших.



Личность хакера была установлена с помощью исследования его цифровых следов. Кивимяки был задержан весной 2023 года во Франции, после чего его экстрадировали в Финляндию. Юношу обвиняли по восьми статьям уголовного кодекса: прежде всего, это вымогательство с тяжкими последствиями и нарушение неприкосновенности частной жизни. Его подозревали также во взломе других баз данных с 2019 по 2021 годы. Он полностью отрицал свою вину.



«Юлиус Кивимяки доставлен в Финляндию и сейчас находится в тюрьме Вантаа. Сейчас он использует имя Алексантери Кивимяки», — подметили тогда интересную деталь в Yle.



Судебный процесс продлился пять месяцев. Сторона обвинения запрашивала для Кивимяки семь лет лишения свободы. Однако подсудимый немного смягчил свою участь тем, что договорился с пострадавшими о денежных компенсациях.



Доказание вины Кивимяки было сложной задачей для прокуратуры, поскольку цифровые улики можно неоднозначно трактовать. Суд обратил на это внимание и установил, что кража данных была совершена с помощью сервера, которым молодой человек регулярно пользовался. Он использовал при этом ключ шифрования и IP-адрес, которые выявлены в ходе расследования преступлений. Сам подсудимый эту связь до конца отрицал.



Решение суда еще не вступило в силу, сторона защиты может оспорить приговор в вышестоящей инстанции.



18 апреля уездный суд Хельсинки приговорил бывшего генерального директора психотерапевтического центра Vastaamo Вилле Тапио к трем месяцам лишения свободы условно за нарушение закона о защите данных.

