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    Поджигателей вертолета в Подмосковье арестовали как террористов

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    Четверо молодых людей и девушка оказались за решеткой после успешного поджога пожарного вертолета на территории аэропорта Остафьево. Им вменили терроризм.

    Об аресте сообщает пресс-служба судов Москвы 30 апреля. Одному из арестованных вменяют руководство группой — Станислав Хамидулин, по версии следствия, вступил в переписку со спецслужбами Украины и за деньги согласился найти помощников и уничтожить вертолет. Судя по фото из суда, все арестованные достаточно молодые люди.

    Операция прошла успешно, ночью 27 апреля техника сгорела. Человеческих жертв не было, в квалификации дела указан значительный имущественный ущерб.

    Сообщалось, что вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево якобы использовался Минобороны. Поджог подтверждал телеканал «Звезда». Также сообщалось, что это вертолет столичных спасателей.

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    Поджог вертолетаОстафьево
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