Поджигателей вертолета в Подмосковье арестовали как террористов

Четверо молодых людей и девушка оказались за решеткой после успешного поджога пожарного вертолета на территории аэропорта Остафьево. Им вменили терроризм.

Об аресте сообщает пресс-служба судов Москвы 30 апреля. Одному из арестованных вменяют руководство группой — Станислав Хамидулин, по версии следствия, вступил в переписку со спецслужбами Украины и за деньги согласился найти помощников и уничтожить вертолет. Судя по фото из суда, все арестованные достаточно молодые люди.

Операция прошла успешно, ночью 27 апреля техника сгорела. Человеческих жертв не было, в квалификации дела указан значительный имущественный ущерб.