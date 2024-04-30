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    На площадке «Скороход» сыграют Шукшина

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    3 мая Черный театр покажет премьерный спектакль «Сураз» на площадке «Скороход». Театр представит постановку по мотивам произведений В. М. Шукшина — «Сураз», «Верую» и «На кладбище».

    Эта история не про классического шукшинского «чудика», маленького человека советской эпохи, а про человека ненужного, который не может найти себе места в этом мире. Зачем тогда он живет? Ответ в наблюдении за едва уловимой жизнью души не только героев рассказов, но и самого писателя. У героя Шукшина особые отношения с миром и богом: «Теперь я скажу, что бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Это — суровый, могучий Бог, Он предлагает добро и зло вместе — это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем?» Его герой чувствует особую правду жизни, он следует не прагматическим законам, а стремится познать высшее, интеллектуально недоступное, но ощущаемое сердцем и кожей.

    Фото: vk.com/chetheatre
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    Пространство спектакля, наполненное отдельными фрагментами, напоминающими советское жилье, под грудой опавших листьев превращается из бытового пространства в экзистенциальное.

    Постановку создали студенты мастерской народной артистки Российской Федерации Анны Яковлевны Алексахиной. Режиссером выступил Александр Крымов — бывший ученик Анны Яковлевны, ныне — актер театра им. Ленсовета.

    Главную роль исполнит Богдан Коршунов — лауреат Московского фестиваля «Точка-А» за лучшую мужскую роль. Также в спектакле сыграют: Елизавета Осипова, Иван Санников, Анна Завьялова, Эмилия Акберова, Даниил Ходунов.

    18+

    Арина Хек

    Фото: vk.com/chetheatre

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