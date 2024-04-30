На площадке «Скороход» сыграют Шукшина

3 мая Черный театр покажет премьерный спектакль «Сураз» на площадке «Скороход». Театр представит постановку по мотивам произведений В. М. Шукшина — «Сураз», «Верую» и «На кладбище».

Эта история не про классического шукшинского «чудика», маленького человека советской эпохи, а про человека ненужного, который не может найти себе места в этом мире. Зачем тогда он живет? Ответ в наблюдении за едва уловимой жизнью души не только героев рассказов, но и самого писателя. У героя Шукшина особые отношения с миром и богом: «Теперь я скажу, что бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Это — суровый, могучий Бог, Он предлагает добро и зло вместе — это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем?» Его герой чувствует особую правду жизни, он следует не прагматическим законам, а стремится познать высшее, интеллектуально недоступное, но ощущаемое сердцем и кожей.

