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    На севере Петербурга трамвай буквально въехал в троллейбус. Пострадал ребенок

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    Трамваи встали у метро «Пионерская» в Петербурге из-за утренней аварии с троллейбусом. Движение восстановлено, но не обошлось без пострадавшего.

    Фото изнутри салона троллейбуса «Фонтанке» прислал читатель. Судя по кадрам, трамвай и троллейбус столкнулись под углом, так что передняя часть трамвая частично оказалась внутри троллейбуса.

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    Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», столкновение было зафиксировано в 11 утра. Троллейбус поворачивал с Испытателей на Коломяжский и не рассчитал дистанцию до трамвая. «В троллейбусе ударился ребёнок, на место приезжала скорая, увезла для дальнейшего медицинского обследования», — добавили в ГЭТ.

    Через полтора часа движение было возобновлено.

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