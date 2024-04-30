На севере Петербурга трамвай буквально въехал в троллейбус. Пострадал ребенок

Трамваи встали у метро «Пионерская» в Петербурге из-за утренней аварии с троллейбусом. Движение восстановлено, но не обошлось без пострадавшего.
Фото изнутри салона троллейбуса «Фонтанке» прислал читатель. Судя по кадрам, трамвай и троллейбус столкнулись под углом, так что передняя часть трамвая частично оказалась внутри троллейбуса.
Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», столкновение было зафиксировано в 11 утра. Троллейбус поворачивал с Испытателей на Коломяжский и не рассчитал дистанцию до трамвая. «В троллейбусе ударился ребёнок, на место приезжала скорая, увезла для дальнейшего медицинского обследования», — добавили в ГЭТ.
Через полтора часа движение было возобновлено.