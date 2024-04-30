На севере Петербурга трамвай буквально въехал в троллейбус. Пострадал ребенок

Трамваи встали у метро «Пионерская» в Петербурге из-за утренней аварии с троллейбусом. Движение восстановлено, но не обошлось без пострадавшего.

Фото изнутри салона троллейбуса «Фонтанке» прислал читатель. Судя по кадрам, трамвай и троллейбус столкнулись под углом, так что передняя часть трамвая частично оказалась внутри троллейбуса.