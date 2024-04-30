«Активно раскручиваются в соцсетях»: ЦБ сообщил о резком увеличении числа финансовых пирамид в первом квартале 2024 года

Центральный банк России (ЦБ) сообщил о 70%-ном росте числа выявленных интернет-проектов с признаками финансовых пирамид в первом квартале текущего года. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора говорится в материале ТАСС.
«Мошеннические схемы создаются под видом инвестиционных программ, активно раскручиваются в социальных сетях и телеграм-каналах и привлекают взносы через банковские карты физических лиц или в криптовалюте», — утверждается в пресс-релизе. По данным Банка России, доступ к таким незаконным ресурсам ограничивается Генпрокуратурой по заявлениям ЦБ в течение трех-пяти рабочих дней.
Нелегальные кредиторы продвигают свои услуги преимущественно через «Одноклассники» и «ВКонтакте». За указанный период таких организаций было выявлено на 48% больше. «Увеличение количества нелегальных профучастников рынка ценных бумаг происходит на фоне «привыкания» потенциальных клиентов к использованию криптовалют в расчетах (для перечисления средств)», — отмечает ЦБ.
В офлайн-сегменте чаще всего предлагаются незаконные потребительские займы под видом комиссионной торговли, «возвратный лизинг», в результате которого клиенты теряют заложенную квартиру или машину, в интернете множатся ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями, публично привлекающие средства в сомнительные проекты, обещая гарантированный доход.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила поправки в КоАП со штрафами за вовлечение в финансовые пирамиды.