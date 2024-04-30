Пожар в трехкомнатной квартире тушили ранним утром 30 апреля сотрудники петербургского управления МЧС. Из огня пытались спасти пожилую женщину.
Как сообщает управление, пожар начался в 5:40 утра в третьем корпусе 14 дома по улице Демьяна Бедного. Горело всего 4 квадратных метра в одной из комнат.
Преодолев дым и пламя, сотрудник вынес из квартиры 83-летнюю женщину. Ее увезли в больницу с ожогами дыхательных путей. По данным «Фонтанки», через полтора часа пенсионерка умерла.
Из огня на севере Петербурга сотрудник МЧС вынес пенсионерку, но спасти ее не удалось
Пожар в трехкомнатной квартире тушили ранним утром 30 апреля сотрудники петербургского управления МЧС. Из огня пытались спасти пожилую женщину.
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