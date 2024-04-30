Мужчина сбил ребенка на тротуаре воскресным вечером на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге. Девочку забрали от врачей с сотрясением мозга.
Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне вечером у дома 8 по проспекту Гагарина столкнулись 35-летний мужчина на электросамокате и девятилетняя девочка на обычном самокате. Ребенок упал и ударился головой, находящийся неподалеку отец девочки не успел ее поймать.
Врачи зафиксировали сотрясение мозга, но разрешили забрать школьницу домой. Что же до водителя, то выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении дела в рамках КоАП.
Пьяный электросамокатчик сбил ребенка на юге Петербурга. У девочки — сотрясение мозга
Мужчина сбил ребенка на тротуаре воскресным вечером на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге. Девочку забрали от врачей с сотрясением мозга.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.