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    Пьяный электросамокатчик сбил ребенка на юге Петербурга. У девочки — сотрясение мозга

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    Мужчина сбил ребенка на тротуаре воскресным вечером на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге. Девочку забрали от врачей с сотрясением мозга.

    Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне вечером у дома 8 по проспекту Гагарина столкнулись 35-летний мужчина на электросамокате и девятилетняя девочка на обычном самокате. Ребенок упал и ударился головой, находящийся неподалеку отец девочки не успел ее поймать.

    Врачи зафиксировали сотрясение мозга, но разрешили забрать школьницу домой. Что же до водителя, то выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении дела в рамках КоАП.

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