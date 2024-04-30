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    Ветрено, с короткими дождями: погоду в Петербурге определит уходящий на юг холодный атмосферный фронт

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    Похолодание и пасмурная погода придут на смену ясной и солнечной погоде во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает центр «Фобос» в своей дневной метеосводке.

    В первой половине дня перемещающийся на юг холодный атмосферный фронт принесет в Санкт-Петербург кратковременные дожди. Днем значительных осадков не ожидается, однако под влиянием тыловой части циклона будет ветрено и существенно похолодает.

    Ожидаемая температура воздуха в городе приблизится к +12…+14 градусов, в Ленинградской области к +12…+17 градусов. Ветер западный 5–10 м/с, с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 770 мм рт. ст., что выше нормы.

    По данным Росгидромета на 10 часов, в Петербурге +8,1 градуса, ветер западный 4–10 м/с, давление — 769,4 мм рт.ст., влажность — 91%.

    С прогнозом погоды на майские праздники можно ознакомиться здесь.

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    Погода 30 апреляХолодный атмосферный фронтЦиклонЦентр Фобос
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