Смартфон загорелся прямо в руках у мальчика. Показываем последствия

В Магадане в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних у одного из воспитанников сначала задымился, а потом заискрил и вспыхнул телефон. Об этом 28 апреля сообщает МЧС.
По данным ИА MagadanMedia, сработала пожарная сигнализация. Начавшийся было пожар быстро погасили с помощью огнетушителя. Никто не пострадал. Лишь на линолеуме остался след.
Дети рассказали дознавателю МЧС, что за пару дней до происшествия телефон стал ломаться. Возможно, эта неисправность и стала причиной возгорания.