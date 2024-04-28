Смартфон загорелся прямо в руках у мальчика. Показываем последствия

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    1 комментарий

    В Магадане в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних у одного из воспитанников сначала задымился, а потом заискрил и вспыхнул телефон. Об этом 28 апреля сообщает МЧС.

    Фото: МЧС
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    По данным ИА MagadanMedia, сработала пожарная сигнализация. Начавшийся было пожар быстро погасили с помощью огнетушителя. Никто не пострадал. Лишь на линолеуме остался след.

    Фото: МЧС
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    Дети рассказали дознавателю МЧС, что за пару дней до происшествия телефон стал ломаться. Возможно, эта неисправность и стала причиной возгорания.

    Фото: МЧС
    Фото: МЧС

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