В Перми научили газотурбинную установку самостоятельно стряхивать снег и наледь

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете создали воздухоочиститель для газотурбинной установки, который защищает ее от атмосферных осадков, а также может сам стряхивать с себя снег и наледь, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».
Снег и дождь мешают в первую очередь работе компрессора, который сжимает воздух и подает его в камеру сгорания. Атмосферные осадки могут приводить к обледенению оборудования, а для очистки воздушного потока, как правило, применяют специальные фильтры и агрегаты, которые не только дорого стоят, но и имеют большие размеры.
Специалисты Пермского политеха разработали устройство для очистки воздуха, поступающего в компрессор газотурбинной установки. Оно состоит из воздухоприемника, воздухораспределителей и газопроницаемой сетки из нетканого материала, мягкого металла и композита. Привод, подведенный к сетке, автоматически двигает ее, стряхивая налипшие снег и лед. Он срабатывает, когда сопротивление воздуха становится ниже определенной нормы.
Работает это так: сначала воздух из окружающей среды всасывается через воздухоприемник, затем его поток выравнивается воздухораспределителем и направляется на сетку. Как только на ее поверхности нарастает лед, система включает привод — и специальный трос приводит всю сетку в движение. Наледь осыпается, а ее остатки удаляются при помощи дренажной системы. При этом конструкция более компактна и проста в сравнении с аналогами.
Ученые, создавшие устройство, планируют сначала защитить диссертацию по разработке, а затем — внедрить ее в производство.