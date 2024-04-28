В Перми научили газотурбинную установку самостоятельно стряхивать снег и наледь

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете создали воздухоочиститель для газотурбинной установки, который защищает ее от атмосферных осадков, а также может сам стряхивать с себя снег и наледь, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Снег и дождь мешают в первую очередь работе компрессора, который сжимает воздух и подает его в камеру сгорания. Атмосферные осадки могут приводить к обледенению оборудования, а для очистки воздушного потока, как правило, применяют специальные фильтры и агрегаты, которые не только дорого стоят, но и имеют большие размеры.