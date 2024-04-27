44% предложения на вторичном рынке Петербурга и области пришлось на «новую вторичку»

На конец первого квартала объем предложения на вторичном рынке Петербурга и Ленобласти увеличился на 10% относительно конца прошлого года и составил 29,3 тыс. квартир. При этом 44% пришлось на так называемую «новую вторичку» — дома не старше 10 лет .



По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», этот рост обусловлен естественным пополнением рынка и охлаждением покупательской активности из-за сезонных факторов и высоких ставок по ипотеке на вторичном рынке.

