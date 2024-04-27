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    44% предложения на вторичном рынке Петербурга и области пришлось на «новую вторичку»

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    На конец первого квартала объем предложения на вторичном рынке Петербурга и Ленобласти увеличился на 10% относительно конца прошлого года и составил 29,3 тыс. квартир. При этом 44% пришлось на так называемую «новую вторичку» — дома не старше 10 лет.

    По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», этот рост обусловлен естественным пополнением рынка и охлаждением покупательской активности из-за сезонных факторов и высоких ставок по ипотеке на вторичном рынке.

    Что касается «новой вторички», то по итогам квартала количество доступных лотов увеличилось на 11% и достигло 12,9 тыс. квартир — на рынок вышел объем квартир, приобретенных в 2020–2023 годах.

    Аналитики отмечают начавшийся со 2 квартала 2023 года тренд на сокращение доли Санкт-Петербурга в структуре предложения с 72% до 65% и увеличение доли лотов в пригороде с 28% до 35%. Это связывают с пополнением предложения в Кудрово, Мурино и других.

    — Смещение фокуса на пригород обусловлено тем, что 73% предложения приходится на малогабаритные квартиры, это характерно для данных локаций, в то время как в Санкт-Петербурге доля студий и однокомнатных квартир составляет совокупно 58%, — пояснила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

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