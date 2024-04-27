    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, ю-з

    763мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.01eur98.72

    Энергетический Петербург

    Из фритюрницы — в поля: на Урале предложили делать моторное масло для сельхозтехники из растительных масел

    191
    1 комментарий

    Ученые из Южно-Уральского государственного университета предложили использовать для создания отечественных биоразлагаемых моторных масел для сельскохозяйственной техники растительные компоненты — то есть обычное растительное масло, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Сначала разработчики подготовили основу из растительных масел по существующей технологии. Причем, как рассказал доцент кафедры «Автомобильный транспорт» Политехнического института ЮУрГУ Игорь Мухортов, в качестве основы можно использовать и чистые масла, например, рапсовое, так и уже отработанные — например, фритюрное. Масло смешивается с эфирами — сложными химическими соединениями спиртов и жирных кислот — и нагревается. «Процесс получается очень простым и легко воспроизводимым — это одно из требований к технологии», — отметил Игорь Мухортов.

    Синтетические противоизносные присадки, которые создаются на втором этапе, повышают эффективность смазочных материалов. Как показали исследования, при добавлении присадки в смазочные материалы происходит вторичная адсорбция, причем в роли адсорбента выступает поверхность металлических деталей: на них нарастает смазывающий слой, и чем он толще, тем надежнее детали защищены от трения.

    Авторы разработки считают, что технология готова к промышленному масштабированию, при необходимости наладить производство масел с противоизносными присадками можно за три месяца.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close