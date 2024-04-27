Из фритюрницы — в поля: на Урале предложили делать моторное масло для сельхозтехники из растительных масел

Ученые из Южно-Уральского государственного университета предложили использовать для создания отечественных биоразлагаемых моторных масел для сельскохозяйственной техники растительные компоненты — то есть обычное растительное масло, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».



Сначала разработчики подготовили основу из растительных масел по существующей технологии. Причем, как рассказал доцент кафедры «Автомобильный транспорт» Политехнического института ЮУрГУ Игорь Мухортов, в качестве основы можно использовать и чистые масла, например, рапсовое, так и уже отработанные — например, фритюрное. Масло смешивается с эфирами — сложными химическими соединениями спиртов и жирных кислот — и нагревается. «Процесс получается очень простым и легко воспроизводимым — это одно из требований к технологии», — отметил Игорь Мухортов.