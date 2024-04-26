В Новоселье построили новый детский сад на 220 мест

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест в поселке Новоселье.
Как сообщают в СК «ЛенРусСтрой», в двухэтажном здании разместятся групповые помещения, спальни и игровые комнаты, зал для музыки и физкультуры, помещения для кружков. Здесь будет работать ясельная группа для детей 2–3 лет, еще одна группа на 25 мест для детей до 4 лет, 4 группы для детей среднего и старшего дошкольного возраста и две подготовительные.
У садика, расположенного на территории ЖК «ЛесART», установят игровое оборудование и навесы от солнца и непогоды.