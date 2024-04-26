В первом квартале в Петербурге продали на 28% больше земли под застройку, чем год назад





За первый квартал 2024 года на рынке Санкт-Петербурга и пригородов было реализовано на 28% больше земельных участков под жилье и апартаменты, чем за тот же период прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», общие инвестиции составили 10,8 млрд рублей, причем 92% пришлись на вложения в жилье, год назад большую часть составили инвестиции в апартаменты.



По данным аналитиков, 2023 год можно назвать наиболее успешным в агломерации за последние 8 лет с точки зрения вложений в землю — их сумма превысила 152 млрд рублей, это в 2,2 раза больше, чем в 2022 году.

