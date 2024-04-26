В первом квартале в Петербурге продали на 28% больше земли под застройку, чем год назад

За первый квартал 2024 года на рынке Санкт-Петербурга и пригородов было реализовано на 28% больше земельных участков под жилье и апартаменты, чем за тот же период прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», общие инвестиции составили 10,8 млрд рублей, причем 92% пришлись на вложения в жилье, год назад большую часть составили инвестиции в апартаменты.
По данным аналитиков, 2023 год можно назвать наиболее успешным в агломерации за последние 8 лет с точки зрения вложений в землю — их сумма превысила 152 млрд рублей, это в 2,2 раза больше, чем в 2022 году.
Также эксперты отмечают, что в 2023 году заметным трендом стала перепродажа подготовленных участков между девелоперами. Кроме того, по новому Генплану многие промышленные территории, планировавшиеся под жилую застройку, получили отказ на смену вида разрешенного использования, хотя были и примеры перевода из промышленной в общественно-деловую застройку.
— В последние годы из-за ограниченного предложения земли в центре мы видели повышенный интерес к редевелопменту в локациях Петровского острова, Васильевского острова, Лиговского проспекта, — говорит Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Из-за сложностей подбора участка в городе перепродажа подготовленных участков между девелоперами продолжится, как и покупка земли в области.