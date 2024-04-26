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    ФАС осталась недовольна ценами на билеты шести авиакомпаний. Их попросили пояснить за стоимость

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от авиакомпаний скорректировать цены на билеты. Об этом сообщается на сайте службы в пятницу, 26 апреля.

    В ведомство поступили жалобы на рост цен на авиабилеты от граждан. После анализа динамики цен и загрузки рейсов выяснилось, что формирование стоимости на отдельных маршрутах не совсем соответствует принципам динамического ценообразования.

    ФАС направила письма в адрес «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia и UTair о необходимости предоставить пояснения о ценовой политике, а также анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу документ, определяющий ценообразование авиакомпании на 2023–2024 годы. Ответы уже получены, их анализируют антимонопольщики.

    Ведомство заявило о необходимости привести цены в порядок и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок.

    Ранее ФАС возбудила дело в отношении S7 из-за цен на билеты. Антимонопольщики выяснили, что у авиаперевозчика нет документов, в которых объяснялся бы порядок ценообразования.

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