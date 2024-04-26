ФАС осталась недовольна ценами на билеты шести авиакомпаний. Их попросили пояснить за стоимость

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от авиакомпаний скорректировать цены на билеты. Об этом сообщается на сайте службы в пятницу, 26 апреля.



В ведомство поступили жалобы на рост цен на авиабилеты от граждан. После анализа динамики цен и загрузки рейсов выяснилось, что формирование стоимости на отдельных маршрутах не совсем соответствует принципам динамического ценообразования.

ФАС направила письма в адрес «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia и UTair о необходимости предоставить пояснения о ценовой политике, а также анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу документ, определяющий ценообразование авиакомпании на 2023–2024 годы. Ответы уже получены, их анализируют антимонопольщики.

