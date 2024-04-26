Трамвай сошел с рельсов у метро «Озерки», перекрыв разворот

На севере Петербурга днем 26 апреля произошло ЧП с трамваем. В результате пришлось менять трассы четырем трамвайным маршрутам, а водителям автомобилей — искать другое место для разворота.

В 12:29 на проспекте Энгельса, возле станции метро «Озерки», у трамвая произошел сход вагона, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП СПб «Горэлектротранс». Люди в происшествии не пострадали. На место направлена аварийно-восстановительная служба ГЭТ.