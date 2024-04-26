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    Трамвай сошел с рельсов у метро «Озерки», перекрыв разворот

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    4 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
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    На севере Петербурга днем 26 апреля произошло ЧП с трамваем. В результате пришлось менять трассы четырем трамвайным маршрутам, а водителям автомобилей — искать другое место для разворота.

    В 12:29 на проспекте Энгельса, возле станции метро «Озерки», у трамвая произошел сход вагона, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП СПб «Горэлектротранс». Люди в происшествии не пострадали. На место направлена аварийно-восстановительная служба ГЭТ.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
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    Вставший трамвай мешает движению электротранспорта в сторону метро «Удельная». В связи с этим временно изменены трассы четырех маршрутов: № 9 и № 20 следуют по Выборгскому шоссе до проспекта Луначарского, а № 21 и № 58 — от улицы Жени Егоровой до станции метро «Удельная».

    Кроме того, ЧП произошло прямо на автомобильном развороте через трамвайную выделенку, и он оказался практически перекрыт. По данным «Яндекс.Пробок», на участке наблюдается небольшое затруднение, но сильного затора нет.

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    UPD: Движение трамваев на проспекте Энгельса восстановлено в штатном режиме, сообщили в ГЭТ в 13:50.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей

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    ПетербургТрамвай сошел с рельсов
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