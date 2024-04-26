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    Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о фейках про ВС РФ

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    Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о российской армии (п. «д» части 2 ст. 207.3 УК РФ). Как пишет издание 26 апреля, о случившемся сообщил в социальной сети адвокат Мингазова Константин Бубон. В Forbes добавили, что пока не могут связаться с журналистом.

    Адвокат утверждает, что Мингазов в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске. Поводом для возбуждения дела, по словам Бубона, стал пост в телеграм-канале о событиях в Буче.

    Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей.

    Ранее суд в Красноярске впервые в истории России лишил приобретенного гражданства за распространение фейков о ВС РФ. Без гражданства остался Александр Сомряков, которого суд Краснодара минувшим летом приговорил к 6 годам колонии общего режима. Поводом послужил пост Александра о событиях в Буче и Мариуполе. На заседании Сомряков признался, что публиковал запись ради лайков и подписчиков.

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