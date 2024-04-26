Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о фейках про ВС РФ

Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о российской армии (п. «д» части 2 ст. 207.3 УК РФ). Как пишет издание 26 апреля, о случившемся сообщил в социальной сети адвокат Мингазова Константин Бубон. В Forbes добавили, что пока не могут связаться с журналистом.



Адвокат утверждает, что Мингазов в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске. Поводом для возбуждения дела, по словам Бубона, стал пост в телеграм-канале о событиях в Буче.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей.