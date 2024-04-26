ФОМ: 79 процентов россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину

Уровень доверия граждан России президенту страны Владимиру Путину составляет 79 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные 26 апреля. Социологи с 19 по 21 апреля опросили 1 500 человек в 53 субъектах страны.



О доверии российскому лидеру заявили 79 процентов респондентов (минус 3 п.п. за неделю). Большинство опрошенных — 80 процентов — уверены, что президент хорошо выполняет свою работу.



Работу правительства положительно оценили 55 процентов россиян (минус 4 п.п.), а работой премьер-министра Михаила Мишустина довольны те же 55 процентов (минус 5 п.п.)

