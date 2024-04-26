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    ФОМ: 79 процентов россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину

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    Уровень доверия граждан России президенту страны Владимиру Путину составляет 79 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные 26 апреля. Социологи с 19 по 21 апреля опросили 1 500 человек в 53 субъектах страны.

    О доверии российскому лидеру заявили 79 процентов респондентов (минус 3 п.п. за неделю). Большинство опрошенных — 80 процентов — уверены, что президент хорошо выполняет свою работу.

    Работу правительства положительно оценили 55 процентов россиян (минус 4 п.п.), а работой премьер-министра Михаила Мишустина довольны те же 55 процентов (минус 5 п.п.)

    О поддержке партии «Единая Россия» заявили 46 процентов респондентов (минус 8 п.п.), в пользу КПРФ высказались 8 процентов (плюс 2 п.п.), у ЛДПР среди опрошенных набралось также 8 процентов сторонников (без изменений), «Справедливой России — За правду» симпатизируют 3 процента (плюс 1 п.п.), у «Новых людей» поддержка в виде 4 процентов респондентов (плюс 1 п.п.).

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