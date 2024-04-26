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    Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа

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    Народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова оштрафовали по решению суда в Таганском районе Москвы. Как уточнили 26 апреля в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, певца привлекли к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

    Мировой судья признал певца виновным в совершении данного правонарушения. Решение суда предусматривает административный штраф в размере двукратной суммы неуплаченного ранее штрафа, что составляет 6 000 рублей.

    В феврале Филипп Киркоров выступил в Ледовом дворце Петербурга на проспекте Пятилеток, несмотря на то, что до этого его имя убрали со всех афиш и анонсов.

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