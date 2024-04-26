Мамы не имеют права сдаваться. Петербурженке нужна помощь в восстановлении после инсульта

В прошлом году Елена перенесла инсульт — паралич, частичная потеря памяти, полная потеря речи. Несмотря на всю сложность ситуации, у женщины была огромная мотивация встать на ноги — двое несовершеннолетних детей. Отчасти ей это удалось: через несколько месяцев она сделала первые шаги. Но вот с речью по-прежнему проблемы. Чтобы её восстановить, необходимы интенсивные курсы реабилитации, но по полису ОМС таких занятий не предусматривается.
Бородко Елена Владимировна, 42 года, Санкт-Петербург.
Состояние после инсульта.
Нуждается в курсе реабилитации. Стоимость
В новогодние праздники 2023 года Елена вместе с детьми — десятилетним Вовой и шестилетней Вельмирой — отправилась на каток. Там женщина потеряла сознание и упала. В больнице, куда она была срочно доставлена, поставили диагноз — инсульт.
За два года до этого Елена развелась с мужем. Разрыв она очень тяжело переживала, для неё это было предательством со стороны близкого человека. Но самое ужасное заключалось в том, что супругу были не нужны не только отношения, но и дети — он с лёгкостью исчез из их жизни. Поэтому Елене пришлось собрать всю волю и силы в кулак и работать буквально за двоих, чтобы прокормить семью. У Елены не было времени эмоционально пережить развод, из-за этого стресс множился в геометрической прогрессии, и, судя по всему, организм не выдержал — сломался.
Два месяца женщина была полностью парализована. Также у Елены была частичная потеря памяти и полная потеря речи. Для неё это был практически приговор — на руках двое несовершеннолетних детей, которых нужно поднимать на ноги, а она сама не может ни стоять, ни ходить. Но мамы не имеют права отчаиваться и сдаваться, поэтому у Елены была мотивация встать во что бы то ни стало ради детей.
Уже после первой реабилитации был огромный прорыв: в марте Елена встала на ноги, а затем сделала и первые шаги. Но, к сожалению, речь так быстро не восстановилась, женщине с трудом даётся чтение по слогам. Но есть и хорошие новости: все двигательные функции у Лены восстановлены, в быту она многое может делать сама.
Сейчас Елене необходима реабилитация для закрепления двигательных функций и восстановления речи. К сожалению, интенсивные занятия с логопедом по полису ОМС не предусмотрены. Оплачивать занятия Елена не в состоянии.
За поддержкой она обратилась в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор средств. На курс необходимо около
«До инсульта жизнь Елены немногим отличалась от жизни других людей: дом, работа, дети. Сейчас для неё главное — поправиться, так как именно выздоровление поможет ей вернуться к работе. Средств на жизнь катастрофически не хватает, не говоря уже о такой необходимой реабилитации», — сказали в фонде.
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