Мамы не имеют права сдаваться. Петербурженке нужна помощь в восстановлении после инсульта

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В прошлом году Елена перенесла инсульт — паралич, частичная потеря памяти, полная потеря речи. Несмотря на всю сложность ситуации, у женщины была огромная мотивация встать на ноги — двое несовершеннолетних детей. Отчасти ей это удалось: через несколько месяцев она сделала первые шаги. Но вот с речью по-прежнему проблемы. Чтобы её восстановить, необходимы интенсивные курсы реабилитации, но по полису ОМС таких занятий не предусматривается.



Бородко Елена Владимировна, 42 года, Санкт-Петербург.



Состояние после инсульта.

Нуждается в курсе реабилитации. Стоимость 246 000 руб.

В новогодние праздники 2023 года Елена вместе с детьми — десятилетним Вовой и шестилетней Вельмирой — отправилась на каток. Там женщина потеряла сознание и упала. В больнице, куда она была срочно доставлена, поставили диагноз — инсульт.

За два года до этого Елена развелась с мужем. Разрыв она очень тяжело переживала, для неё это было предательством со стороны близкого человека. Но самое ужасное заключалось в том, что супругу были не нужны не только отношения, но и дети — он с лёгкостью исчез из их жизни. Поэтому Елене пришлось собрать всю волю и силы в кулак и работать буквально за двоих, чтобы прокормить семью. У Елены не было времени эмоционально пережить развод, из-за этого стресс множился в геометрической прогрессии, и, судя по всему, организм не выдержал — сломался.



Два месяца женщина была полностью парализована. Также у Елены была частичная потеря памяти и полная потеря речи. Для неё это был практически приговор — на руках двое несовершеннолетних детей, которых нужно поднимать на ноги, а она сама не может ни стоять, ни ходить. Но мамы не имеют права отчаиваться и сдаваться, поэтому у Елены была мотивация встать во что бы то ни стало ради детей.

Уже после первой реабилитации был огромный прорыв: в марте Елена встала на ноги, а затем сделала и первые шаги. Но, к сожалению, речь так быстро не восстановилась, женщине с трудом даётся чтение по слогам. Но есть и хорошие новости: все двигательные функции у Лены восстановлены, в быту она многое может делать сама.



Сейчас Елене необходима реабилитация для закрепления двигательных функций и восстановления речи. К сожалению, интенсивные занятия с логопедом по полису ОМС не предусмотрены. Оплачивать занятия Елена не в состоянии.

За поддержкой она обратилась в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор средств. На курс необходимо около 250 тысяч рублей. Больше половины от необходимой суммы уже собрано.



«До инсульта жизнь Елены немногим отличалась от жизни других людей: дом, работа, дети. Сейчас для неё главное — поправиться, так как именно выздоровление поможет ей вернуться к работе. Средств на жизнь катастрофически не хватает, не говоря уже о такой необходимой реабилитации», — сказали в фонде.

