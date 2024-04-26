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    «Я когда-то тоже так любил». Петербуржца покусала собственная тёща

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    Житель Петербурга пострадал от зубов своей тещи. Как стало известно «Фонтанке» 26 апреля, мужчина обратился в больницу накануне вечером, врачи оценили прикус.

    В девятом часу в травмпункт на проспекте Космонавтов пришел 42-летний пострадавший. Мужчину осмотрели и обнаружили у него на правом предплечье укушенную рану. Петербуржец объяснил, что это теща оставила ему след от зубов.

    В чем была причина такого поведения, пациент не рассказал, однако можно догадаться, что в последнее время отношения в его семье не очень-то ладятся. Такой вывод можно сделать, исходя из записей в соцсетях мужчины. Минувшей ночью под стихотворением на вечную тему он оставил комментарий «я когда-то тоже так любил».

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