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    Перспективы очень даже приятные. В Петербурге заканчивается период холодной погоды

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    Температура воздуха в Петербурге в течение девяти дней была ниже климатической нормы, но период холодной погоды подходит к концу. Оптимистичным прогнозом 26 апреля поделился главный городской синоптик Александр Колесов.

    С нынешней пятницы аномалия температуры уже должна быть положительной, так как ночь была достаточно теплой, пишет синоптик в своем телеграм-канале.

    Температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +10 …+15 градусов, а 29 апреля даже до +20 градусов, точно превышая норму. Отмечается, что относительно холодными будут две предстоящие ночи, а на территории Ленобласти даже может быть слабый минус.

    Перспективы погоды на длинные выходные, по словам Колесова, очень даже приятные: минимальное количество осадков и достаточно теплый воздух.

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