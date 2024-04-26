Перспективы очень даже приятные. В Петербурге заканчивается период холодной погоды

Температура воздуха в Петербурге в течение девяти дней была ниже климатической нормы, но период холодной погоды подходит к концу. Оптимистичным прогнозом 26 апреля поделился главный городской синоптик Александр Колесов.



С нынешней пятницы аномалия температуры уже должна быть положительной, так как ночь была достаточно теплой, пишет синоптик в своем телеграм-канале.

