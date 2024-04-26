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    Bloomberg: команда Трампа обсуждает будущие санкции за отказ от использования доллара

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    Команда кандидата в президенты США и бывшего американского лидера Дональда Трампа рассматривает способы противодействия отказу других стран от использования доллара во внешней торговле. Об этом 26 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Экономические советники обсуждают вопрос введения в будущем санкций для союзников и противников, которые ищут способы отказаться от доллара при торговых сделках. В качестве мер рассматривается экспортный контроль, а также сборы за манипулирование валютой.

    Агентство отмечает, что целью подобных санкций в случае победы Трампа на выборах станут страны — члены БРИКС, которые увеличивают применение национальных валют во взаимной торговле.

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал, что доля доллара в расчетах России с третьими странами снизилась до 13%, тогда как доли рубля и юаня достигли 34%.

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