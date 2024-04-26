В Красносельском районе сгорела квартира в трехэтажке. Погиб мужчина

Два крупных пожара тушили в Красносельском районе ранним утром 26 апреля. В одном случае не обошлось без погибшего, а жильцам дома пришлось провести несколько часов на улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.



Около 02:48 в Сергиево вспыхнул огонь в трехэтажном доме 6 по улице Бабанова. Квартира площадью 60 квадратных метров на первом этаже сгорела полностью. Занялась и квартира на втором этаже, где выгорели 8 «квадратов» обстановки.



Из дома эвакуировали 15 человек. Известно о погибшем мужчине.



В 03:08 пожару присвоен дополнительный № 1БИС. В 04:48 пожар локализовали силами 28 человек и 7 единиц техники.

