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    В Красносельском районе сгорела квартира в трехэтажке. Погиб мужчина

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    Два крупных пожара тушили в Красносельском районе ранним утром 26 апреля. В одном случае не обошлось без погибшего, а жильцам дома пришлось провести несколько часов на улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    Около 02:48 в Сергиево вспыхнул огонь в трехэтажном доме 6 по улице Бабанова. Квартира площадью 60 квадратных метров на первом этаже сгорела полностью. Занялась и квартира на втором этаже, где выгорели 8 «квадратов» обстановки.

    Из дома эвакуировали 15 человек. Известно о погибшем мужчине.

    В 03:08 пожару присвоен дополнительный № 1БИС. В 04:48 пожар локализовали силами 28 человек и 7 единиц техники.

    В 03:27 на территории Торики в том же районе заполыхал дом 19 по Рябиновой улице. Одноэтажное строение площадью 36 квадратных метров сгорело полностью, также огонь уничтожил сорокаметровую веранду.

    В 04:26 пожар ликвидировали силами 10 человек и 2 единиц техники.

    Сведения о пострадавших не поступали.

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