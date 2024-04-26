Воронежские ученые вывели новый сорт березы, активно поглощающий углекислый газ

Особый сорт березы, который обладает высокими показателями по переработке избыточного углекислого газа, содержащегося в атмосфере, вывели в Воронежском государственном лесотехническом университете (ВГЛТУ). Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», деревья помимо прочего более устойчивы к засухе и морозам, чем обычные березы.

Особый сорт березы, получивший название «Углянческая-1» (УГ-1), вывели путем селекции, лабораторных и полевых опытов. Как рассказал изданию ученый-биолог Инжинирингового центра ВГЛТУ Петр Евлаков, идея создания подобного сорта березы появилась еще в 2014 году. Воронежские ученые оценили величину поглощения CO2 в процессе фотосинтеза у разных видов, сортов и межвидовых гибридов древесных пород и выбрали самые перспективные из них. Затем в лаборатории адаптировали методики клонального микроразмножения — современного способа культивирования растений в стерильных условиях в пробирке. Были отобраны элитные образцы березы и создана прививочная плантация, что позволило вывести новый сорт. Полученные взрослые растения сорта УГ-1 имеют прямой ствол, более устойчивы к засухе и морозам, чем обычные березы, а также способны поглощать CO2 гораздо эффективнее.