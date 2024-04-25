Молодежка СКА по-зенитовски отметила чемпионство

Молодежная команда «СКА-1946» в финальной серии МХЛ победила «Локо» из Ярославля и стала двукратным обладателем Кубка Харламова. Отдел спорта «Фонтанки» о том, как юные армейцы шли к победе.

В погоне за «Локо»

«СКА-1946» очень уверенно завершил регулярный чемпионат. Всю регулярку армейцы гнались как раз за «Локо». Догнать ярославцев так и не удалось, не хватило восьми очков, зато в очных встречах петербуржцы уже тогда оказались сильнее в трёх из четырёх матчах (5:3, 6:4, 4:0).



«СКА-1946» играл в яркий и атакующий хоккей, благодаря чему забил в регулярном чемпионате 234 шайбы, что стало вторым результатом в МХЛ. Очень сильно в этом деле помог нападающий Иван Демидов, который считается по обе стороны океана одним из сильнейших хоккеистов 2005 года рождения. По оценке аналитиков Национальной хоккейной лиги на драфте-2024 он должен войти в топ-3 новичков. В основном составе СКА от него почему-то отказались еще летом, зато в «СКА-1946» он играл, словно выставил легкий уровень сложности в настройках. В 30 матчах за молодежку он набрал 60 (23+37) очков, заняв второе место в списке лучших бомбардиров МХЛ.



При этом команда не забывала и про защиту, где дела были еще лучше — всего 98 пропущенных шайб и это лучший показатель среди всех команд. Здесь себя настоящим лидером показал 20-летний защитник Алексей Егоров, набравший 37 (6+31) очков, и заработавший «+59» в графу полезность, что стало рекордом МХЛ.

В целом армейцы провели чемпионат ровно, без длинных серий поражений и заслуженно заняли второе место. Несмотря на это в плей-офф петербуржцы вошли нервно и даже потеряли тренера.

Отставка в плей-офф

Хотя все начиналось отлично. В 1/8 финала против «Динамо СПб» «СКА-1946» одержал две крупные победы (5:0, 7:2). Но после переезда в «Юбилейный» динамовцы сумели сравнять счёт в противостоянии (5:2, 4:3). Руководство СКА пошло на рискованный шаг и перед пятым матчем отправило в отставку главного тренера Павла Канарского. Его место занял Егор Титов. В пятой встрече «сорок шестые» своего не упустили, победив 5:0.



В четвертьфинале петербуржцам хватило всего трех матчей, чтобы пройти МХК «Спартак». При этом москвичи уступили лишь в одну шайбу в первой игре, а в третьей дело дошло до овертайма, где надежды красно-белых похоронил Иван Демидов, оформивший хет-трик.

На полуфинал «СКА-1946» пришлось потратить больше сил. «Белые Медведи» из Челябинска уперлись до пяти игр. В решающий момент петербуржцы оказались сильнее и в четвёртый раз в своей истории вышли в финал МХЛ.

Финал

Финальная серия против «Локо» началась с поражения со счетом 3:6.



«Игра «Локо» не стала сюрпризом, мы просматривали много матчей соперника, в том числе все шесть игр с «Чайкой», в регулярном чемпионате четыре раза встречались. Знали, что они быстро накатываются, агрессивно идут вперёд, переходят из обороны в атаку. Были готовы, но это первая игра, была нервозность. «Локо» захватил», — заявил после игры главный тренер «СКА-1946» Герман Титов.



Зато потом особых проблем уже не было. Петербуржцы выиграли четыре матча подряд 3:2, 2:1, 5:0, 2:1 и заслуженно стали чемпионами.



Забавно, что в раздевалке армейская молодежка отмечала победу, распевая песню «В Зените», которую Шнуров написал для болельщиков «Зенита».



«Поздравляю игроков, тренеров и персонал нашей молодежки с чемпионством! Во второй раз за три сезона «СКА-1946» оказывается на самой вершине — и это показатель того, насколько хорошо работает наша клубная система. Молодежка не только регулярно помогает основной команде, но и сама является одним из грандов МХЛ, показывает стабильно высокие результаты. Важно, что «СКА-1946» играет в точно такой же хоккей, как и основа. Все команды нашей системы делают ставку на скоростную, современную, результативную игру», — прокомментировал успех юных армейцев главный тренер взрослого СКА Роман Ротенберг.



Для клуба из Петербурга этот трофей действительно стал вторым в истории и вторым за последние три года. В первый раз «СКА-1946» побеждал в плей-офф МХЛ в сезоне-2021/2022. Тогда в финале Кубка Харламова армейцы были сильнее «Красной Армии» (4–2). Жаль только, что никто из хоккеистов того состава так и не заиграл на постоянной основе в СКА. Может, это удастся кому-то из нынешних чемпионов. Хотя тот же Демидов почти наверняка уедет в НХЛ сразу после драфта. А может, оно и к лучшему.

