Уголь тонкого помола: ученые создали композитное органическое топливо, которое дольше и эффективнее горит

В новосибирском Институте теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН создали композитное органическое топливо, состоящее из смеси каменного угля и древесных опилок тонкого помола. Оно выделяет больше тепла и легче воспламеняется, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Авторы разработки взяли смесь, состоящую из 70% угля и 30% древесных опилок (по массе) и размололи в специальных мельницах до частиц примерно в 50 раз меньше крупинок сахарного песка. Как объяснил младший научный сотрудник лаборатории экологических проблем теплоэнергетики Института теплофизики СО РАН Артем Кузнецов, за счет помола увеличилась площадь поверхности топлива, ведь вместо одного куска получилось облако микрочастиц, на поверхности которых образовались активные центры — свободные радикалы, способные легко и быстро вступать в реакции. Поэтому топливо воспламеняется при более низкой температуре.