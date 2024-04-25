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    Жительница Ростова-на-Дону нашла 68 минометных мин в своем сарае

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    В Ростовской области местная жительница нашла в своем сарае на территории села Александровка 68 минометных мин. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    Женщина обнаружила в сарае пластмассовую бочку емкостью 200 литров с 68 осколочными минами калибра 82 мм. Эксперты установили, что найденные предметы — это неокончательно снаряженные взрывные устройства промышленного изготовления, в них по 400 граммов тротила.

    Еще в бочке находились 62 предмета конической формы — головные контактные взрыватели мгновенного действия М-1 к минам. Об этом она сообщила в полицию. По предварительной информации, снаряды принадлежат пенсионеру — родственнику нашедшей их женщины.

    Издание 161.RU уточняет, что полицейские и спецслужбы деактивировали боеприпасы, а затем забрали. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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    Ростовская областьСнаряды
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