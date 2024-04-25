Хотите как в Турции? Путин объяснил, почему Центробанк держит ключевую ставку

Центробанк держит ключевую ставку из-за инфляции, чтобы этот показатель не стал двухзначным, как в других странах. Об этом 25 апреля в ходе пленарного заседания РССПП заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим тенденции — тенденции положительные, в сторону снижения [инфляции]. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора», — заявил Владимир Путин.