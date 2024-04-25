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    Хотите как в Турции? Путин объяснил, почему Центробанк держит ключевую ставку

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    Центробанк держит ключевую ставку из-за инфляции, чтобы этот показатель не стал двухзначным, как в других странах. Об этом 25 апреля в ходе пленарного заседания РССПП заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы видим тенденции — тенденции положительные, в сторону снижения [инфляции]. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора», — заявил Владимир Путин.

    t.me/news_kremlin

    Президент уточнил, что объемы кредитования в РФ растут, однако угроза инфляции все еще существует — так считает руководство Центробанка. На данном этапе РФ удается балансировать: поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией. Если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, когда инфляция будет достигать двухзначных величин и держаться, несмотря на то что ключевая ставка увеличена в разы.

    На данный момент ключевая ставка в Турции находится на уровне 50% при годовой инфляции в марте 2024 года в 68,5%. Это максимум с 2002 года.

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